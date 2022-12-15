شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. مشهد استثنائى لـ إنعام سالوسة في رمضان كريم: أدعي لي أموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الممثلة الكبيرة إنعام سالوسة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 15 ديسمبر، والتي قدمت في مسيرتها الفنية العديد من الأعمال والأدوار المميزة.

تميزت الممثلة الكبيرة بقدرتها على تجسيد مختلف الأدوار سواء الكوميدية أو التراجيدية والحزينة، ومن أبرز مشاهدها في السنوات الأخيرة مشهدها مع سيد رجب في مسلسل "رمضان كريم" عندما تتحدث معه عن رغبتها في الموت لكي تلحق بأحبائها وابنتها التي رحلت في عمر الشباب، وأيضا لتعيش حياة آخرى عند خالقها، كما طلبت من سيد رجب أو "رمضان" ضمن أحداث المسلسل أن يدعو لها بالوفاة في ليلة القدر.

وتقول إنعام سالوسة في المشهد لـ سيد رجب إن أهل الحارة ينادونها بـ "الحاجة" لكنها لم تزر بالفعل بيت الله الحرام ولم تحج في حياتها، لكنها تشعر بأنها ذهبت إلى هناك وأدت فريضة الحج بالفعل لأن الله قادر على كل شيء.

هذا المشهد تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرض المسلسل عام 2017، رغم أن دورها كان ضيف شرف وليس أساسيا في العمل.

وتعود إنعام سالوسة للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" المقرر عرضه في رمضان المقبل مع سيد رجب وسلوى عثمان وسهر الصايغ وكريم عفيفي وغيرهم.