شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على أفلام موسم منتصف العام.. شلبى ودكتور جميل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر الكوميديا على الأفلام الجديدة التي تستقبلها السينمات خلال موسم نصف العام 2023، حيث من المقرر طرح 6 أفلام جديدة، الفترة المقبلة يغلب عليها الطابع الكوميدي، منها فيلم شلبى للفنان كريم محمود عبدالعزيز، وفيلم دكتور جميل أخصائي تجميل للفنان محمد هنيدي.



نبيل الجميل

دكتور جميل أخصائي تجميل

يفتتح الفيلم الكوميدي دكتور جميل أخصائي تجميل النجم محمد هنيدي منافسات أفلام نصف العام، حيث يعرض الفيلم يوم 28 من ديسمبر الجاري، وهو فيلم نبيل الجميل" من تأليف أمين جمال ومحم محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

شلبي

كما تستقبل السينمات فيلم "شلبى" يوم 4 يناير المقبل، والذي تدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.



شلبي

مغامرات كوكو

وفي نفس اليوم يعرض فيلم "مغامرات كوكو" وهو من بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل مستشفى للطب البيطري، حيث يمتلك المستشفى الدكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

أخى فوق الشجرة

وفي 18 يناير المقبل يعرض فيلم أخي فوق الشجرة ، وهو من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبدأ صناع العمل في عمليات الدعاية بطرح البرومو الأول والذى كشف عن تجسيد رامز جلال خلال الأحداث شخصيتين لأخين أحدها بوزن زائد للغاية، إضافة إلى طرح الأفيش الذى ظهر عليه رامز بشخصية الرجل السمين ويجلس فوق غصن شجر.



أخي فوق الشجرة

جروب الماميز

وفي نفس اليوم يعرض فيلم جروب الماميز الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى وغادة عادل وريم مصطفى ويسرا اللوزي، ويعد من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

المطاريد

بينما يعرض فيلم المطاريد يوم ٢٥ يناير وهو من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وحسن مالك، وطه الدسوقي، وضيفة الشرف الفنانة صابرين، وهو من إنتاج شركات سنيرجى فيلمز، جى كرييشن، مصر العالمية، وماجيك بين، وأوسكار، وفيلم سكوير، و نيوسينشري

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

اتنين للايجار

كما يعرض فيلم "اتنين للايجار" هو الآخر يوم 25 يناير وهو من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف أبرزهن إسعاد يونس، ميرهان حسين، رانيا يوسف، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.