شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحتفل بنجاح مسلسل"إيجار قديم" في ندوة فنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الخليج 365 بنجاح مسلسل "إيجار قديم"، الذى عرض على شاشة قناة on، حيث نال إشادات واسعة من النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، وحضر الندوة، كل من الفنانة فيدرا، والفنان محمد نشأت، بالإضافة إلى المخرج طارق رفعت، والمؤلف عمرو الدالى.

وكان في استقبال أبطال العمل رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة أكرم القصاص، بالإضافة إلى علا الشافعى مدير التحرير والمشرف العام على قطاع الفن والزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، بالإضافة إلى الزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت ، ومحمود ترك، ولميس محمد.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.







































