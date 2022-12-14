شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيحان لـ Avatar: The Way of Water بجوائز الجولدن جلوب قبل طرحه عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلم Avatar: The Way of Water في قائمة جوائز الجولدن جلوب لـ عام 2023، وذلك قبل طرحه بدور العرض الأمريكية، حيث من المقرر أن يطرح يوم 16 ديسمبر الجارى، وذلك بعد طرحه بـ دور العرض المصرية اليوم 14 ديسمبر الجارى، لتكون مصر أول البلدان العربية التي يطرح بها العمل.



Avatar: The Way of Water

ظهر اسم فيلم Avatar: The Way of Water في اثنين من الفئات لـ جوائز الجولدن جلوب، التي ستقام في يناير من العام المقبل 2023، وينافس العمل في فئة أفضل فيلم درامى، وينافس أمام The Fabelmans لـ ستيفن سبيلبرج، و Top Gun: Maverick لـ توم كروز.

أما مخرج العمل جيمس كاميرون فظهر اسمه في فئة أفضل مخرج لفيلم حركة، أمام ستيفن سبيلبرج وباز لورمان.



Avatar: The Way of Water

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar: The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).



Avatar: The Way of Water