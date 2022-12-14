شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ينتهى من تسجيل 3 أغنيات جديدة بتوقيع عزيز الشافعى وتامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب رامى صبرى من تسجيل 3 أغانى جديدة تعاون فيهم مع الكاتب تامر حسين والملحن عزيز الشافعى بالإضافة إلى كل من: تميم وطارق توكل وأحمد حسين ومدين والأغانى بعنوان "أنت الأصل ، بتفتكرنى ساعات ، حبينا واتحبينا "

رامى وعزيز وتامر حسين

وكان رامي صبري، قد طرح الشهر الماضى، أغنية بعنوان "انتي جنان"، من كلمات إسلام الجرينى وألحان تيام على وتوزيع جلال الحمداوي.

رامى صبرى واحد من الذين نجحوا في مجال الغناء، وأثبت موهبته الغنائية ومن أهم المحطات المؤثرة في مسيرته تعاونه مع الفنان الراحل عامر منيب، وخاصة إنه كان تربطهما علاقة صداقة قوية جدا نتج عنها التعاون بينهما فى عدة أغان، وذاع صيته فى مجال التلحين، مما أدى إلى التعاون مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربى منهم شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر.

وفي سنة 2005 التقى رامى صبرى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية، وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول "حبيبى الأولانى"، مع تصوير ثلاث أغاني منه على طريقة الفيديو كليب "حبيبي الأولاني"، "مش أنا" و"بحبك"، بالإضافة إلى التي لم يتم تصويرها مثل "ألف ما شاء الله عليك" و"هتبعد يوم" و"لا يا قلبي" و"ليالي" والتي حققت نجاحا لافتا.