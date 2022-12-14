شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "البرنس".. أحمد سعد يغنى تتر مسلسل محمد رمضان "العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار النجم محمد رمضان وصناع مسلسله الجديد "العمدة" الذى يتم تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل 2023، على النجم أحمد سعد لغناء أغنية تتر البداية والنهاية للعمل، ليسجل التعاون الثانى مع أحمد سعد بعدما غنى تتر البداية والنهاية لمسلسله "البرنس" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020.

وغنى أحمد سعد أغنية تتر البداية فى مسلسل "البرنس" وحملت الأغنية اسم "العشم" كلمات عادل السيد ألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية حملت اسم "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصرى وألحان وليد سامى، إضافة إلى غناء سعد رباعيات خلال حلقات العمل الذى حقق نجاحاً جماهيريا كبيراً وقت عرضه.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، مجدى بدر، أحمد فيهم وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.