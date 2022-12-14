شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل عن منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا: أضافوا لنا قيمًا افتقدناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة المغربية جيهان خليل عن سعادتها البالغة وفخرها بما وصل إليه منتخب المغرب حتى الآن في مونديال كأس العالم 2022، المقام حاليا في دولة قطر، ووصوله إلى نصف النهائي بعد فوزه الأخير على منتخب "البرتغال"، واستعداده لمواجهة منتخب "فرنسا" الليلة الساعة 9 مساءً.

وقالت جيهان خليل في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أنا مش بس مبسوطة بس بالنتائج والإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي، ولكني مبسوطة أكتر بالقيم اللي موجودة واللي حصلنا عليها مع منتخب المغرب، اللي رجعنا نشوف تفاصيل مكناش بنشوفها من وقت طويل".



جيهان خليل

وأضافت: "رجعنا نشوف العرب إيد واحدة، ونسينا كل خلافتنا وفيه تشجيع عربي حقيقي لمنتخب عربي من القلب، وكمان علاقة اللاعيبة بأمهاتهم وتقديسهم ليهم، بالإضافة إلى وجود المدرب وليد الركراكي وازاي جاي يكسب مش بس تمثيل مشرف ودا بمنتهى الثقة، والثقة دي وصلت للاعيبة بقينا كلنا مصدقين كعرب إننا هنقدر نكسب كأس العالم"، متابعة :"ولو لسمح الله محصلش إن المغرب تاخد كأس العالم، متأكدة إن كل الفرق العربية والأفريقية هيبقى عندها الثقة إنها تنافس على اللقب وإنها توصل مش مجرد تمثيل مشرف فقط، رجعولنا الثقة في نفسنا".

كما تحدثت عن مدرب المنتخب المغربي قائلة: "وحابة أقول إننا كلنا محتاجين حد زي وليد الركراكي في كل المجالات عشان ترجعلنا الثقة دي، أنا بالنسبالي إحنا كسبنا كتير بكل القيم دي اللي كأس العالم نفسه ما يعوضهاش، المغاربة كلهم بقوا مؤمنين إننا هناخد كأس العالم ولو حتى مخدنهوش إحنا بالفعل كسبنا كتير".

يذكر أن منتخب المغرب يخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يصطدم بنظيره الفرنسى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد البيت، ضمن منافسات دور نصف نهائي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً فى قطر وتستمر حتى الأحد المقبل.

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استهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.