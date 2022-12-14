دينا الشربيني تخضع لعملية تجميل وتظهر بوجه منفوخ في ختام مهرجان “البحر الأحمر”!! تغيرت جذريًا والجمهور: “مين دي؟” – صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني، متابعيها وجمهورها، عبر السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها من إطلالتها الأخيرة بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية.

وكان اللافت في تلك الصور بعض الإختلافات والتورم في ملامح دينا الشربيني، حيث قيل أنها خضعت لعملية تجميل مؤخرًا غيرت من شكلها تمامًا.

فيما كشفت خبيرة تجميل أن الفنانة لم تخضع لعملية تجميل وأن سبب تغير شكل الفنانة هو المبالغة في الميكاب.

وبرغم التغيير في ملامحها، حصدت “دينا” الكثير من التعليقات الإيجابية على إطلالتها، كالتالي: “ممثلة رائعة وذكية دائما تختارين أدوار جذابة وقصص مثيرة وطلتك دائمًا بتجنن”، “ورده ولا كل الورود”، “بتجنني”، “قمر وجميلة”، “أحلى من الحلاوة”، “قمر”.

دينا الشربيني في أحدث ظهور لها

ختام مهرجان البحر الاحمر السينمائي

وأختتمت مساء الخميس، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

تم عرض فيلم “طريق الوادي” في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي تدور قصته حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع بوالده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة النسخة الثانية من المهرجان للأفلام الطويلة، المخرج والكاتب العالمي أوليفر ستون، والفنانة نيللي كريم، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية،والمخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، والممثل الفلسطيني علي سليمان.

فيما ضمت لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة كل من المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيري أوزي أغو.

وعرض المهرجان في دورته الثانية 131 فيلماً من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلداً، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما استضاف 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دينا الشربيني تعلن رسميًا عن تقديم فوازير رمضان

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة دنيا الشربيني عن استعدادها لتحضيراتها للفوازير،و لكنها لم تؤكد حتى إن كانت ستعرض في شهر رمضان 2023 أم لا بجانب مسلسلها الرمضاني “كامل العدد” المكون من 15 حلقة.

واوضحت الفنانة دينا الشربيني في لقاء مع The Insider بالعربي قائلة: «صورت جزء مع المخرج مجدي الهواري،و لكن هي محتاجة وقت، وهيبقى في غنى ورقص واستعراضات وتمثيل ودراما».

دينا الشربيني تتحدث عن تفاصيل مسلسلها الرمضان «كامل العدد»

كما كشفت دينا الشربيني عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم «كامل العدد»، وقالت خلال لقائها: «مسلسل كامل العدد نوعه لايت كوميدي، وبيتكون من 15 حلقة فقط، إخراج أستاذ خالد الحلفاوي، وكتابة رنا أبوريش ويسر طاهر، ومعايا شريف سلامة، بحبه جدا جدا، ومبسوطة لأن دي أول مرة نتشغل مع بعض وان شاء الله مش اخر مره».

أضافت :«وقررت أن أتجنب أعمال ال 30 حلقة في المستقبل، لان احداثها تعتمد على المط والتطويل، بعد نصف الحلقات، الناس بتزهق، بنمط، مش حابة اعمل مسلسل 30 حلقة مرة ثانية».

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل «كامل العدد» عدد كبير من نجوم الفن وهم كلًا من: الفنان شريف سلامة، ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وأحمد جمال سعيد، وعدد أخر من الفنانين،والعمل تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، والإخراج لـ خالد الحلفاوي.

أحداث مسلسل كامل العدد

وتدور أحداث مسلسل «كامل العدد» لدنيا الشربيني ضمن إطار كوميدي لايت خلال 15 حلقة، ولأول مرة تشارك الفنانة دينا الشربيني بمسلسل قصير في الموسم الرمضاني،ومن المقرر طرحه في رمضان المقبل 2023.

في سياق أخر تواصل حاليًا دينا تصوير أخر مشاهدها في «فيلم شقو» أمام عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا، تأليف وسام صبرى، إخراج كريم السبكى، ومن المقرر أن يعرض في موسم عيد الفطر المقبل.

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