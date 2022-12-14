شكرا لقرائتكم خبر عن Avatar .. رائعة جيمس كاميرون يعود لدور العرض بعد 13 عاما بجزء جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح اليوم الأربعاء، بدور العرض المصرية فيلم Avatar: The Way of Water وذلك بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول من الفيلم، والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، ويخطط جيمس كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

عرض Avatar الجزء الجديد بمعدل 100 حفلة يوميا

ويعرض Avatar لأكثر من 100 حفلة يوميا، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط، التي سيبدأ بها عرض الفيلم مع 12 دولة أخري في نفس التوقيت، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومين والذى سيبدأ من يوم 16 ديسمبر.

في جزءه الجديد من إنتاج شركة ديزني Avatar

وتدور أحداث هذا الجزء الذي تنتجه ديزني بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويتتبع حياة جيك سولي ونيتيري بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسي التي يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما أنضم إليهم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

Avatar تلقى ردود فعل إيجابية أولية من كبار النقاد

وكان الفيلم قد تلقي ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".



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