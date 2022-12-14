شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز: "عز العرب" الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغني ويجز طرح أغنية بعنوان "عز العرب" من إخراج على العربي، مشيرا عبر حسابه بموقع انستجرام إلى أنها الأغنية الرسمية لكأس لعالم 2022، وأن الفيديو الخاص بالأغنية سيتم طرحه قريبا.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، وتقول كلماتها " حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله."



ويجز عبر انستجرام

الجدير بالذكر ان على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

يشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.