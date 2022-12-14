شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي ضيف شرف فيلم "شقو" مع عمرو يوسف وأمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المطرب محمود الليثي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم شقو أمام عمرو يوسف وأمينة خليل، المستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

وتجسد أمينة خليل شخصيتين في أحداث فيلم "شقو" أمام عمرو يوسف وتظهر بدور راقصة شرقية لأول مرة وتدعي "فتنة العايقة" كما تجسد دور امرأة عجوز، والفيلم من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.