شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحها الرسمي.. مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" كامل العدد لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل الافتتاح الرسمي والجماهيري غدا الخميس 15 ديسمبر لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للنجم الكبير محمد صبحي، رفعت المسرحية لافتة "كامل العدد" لمدة أسبوعين مقبلين، وأوشك الأسبوع الثالث على الاكتمال، وجاء ذلك بمجرد الإعلان عن عرضها وإطلاق الأفيش الرسمي للمسرحية، وكان العرض قد شاهدته لجنة من الرقابة على المصنفات الفنية وأجازت عرضه وأشادت بمضمونه ورسالته.

"عيلة اتعمل لها بلوك" كوميديا غنائية استعراضية بطولة النجمة وفاء صادق، ويشارك في البطولة أيضا من فرقة "استوديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي.



عيلة اتعمل لها بلوك



مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك ترفع لافتة كامل العدد (1)