شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ الخليج 365: السينما ذاكرة الإنسانية وتحقق المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة يسرا لـ الخليج 365 بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية بجدة، إنها فرحانة بالتكريم وسط نجوم السينما الأوروبية والأمريكية والكورية والهندية والعربية، مؤكده أن هذه الحالة منحت التكريم خصوصية مختلفة وثقل.

وأضافت النجمة يسرا أن السينما هي ذاكرة الإنسانية واهميتها هي اثبات أنه لا يوجد مستحيل، لأن المستحيل يتحقق من خلال الأدوار التي يقدمها الفنان ومهما شطح المخرج بخياليه يستطيع تحقيقه على الشاشة.

ومن المقرر أن تشارك النجمة يسرا في رمضان المقبل بمسلسل "حمد لله على السلامة"، من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب، وتشارك في المسلسل شيماء سيف للمرة الثانية على التوالي، حيث قدمت معها مسلسل "أحلام سعيدة" العام الماضى وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، مى كساب، انتصار، هشام إسماعيل، أوتاكا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، وإنتاج العدل جروب .

اما محمد ثروت يتقابل مع الفنانة يسرا لأول مرة في الدراما التليفزيونية، في مسلسل "حمد لله على السلامة"، بعد أن قدم العديد من الأدوار الناجحة في الدراما، وكان أخرهم مسلسل "فاتن أمل حربى" مع النجمة نيللى كريم .

يشار إلى أن يسرا قدمت العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.