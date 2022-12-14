شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نادية العراقية تنعي والدها: كان خير أب وسند .. كفيت ووفيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت مي محروس ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية وفاة والدها، ونشرت عدة صور تجمعها به عبر حسابها على "الفيسبوك"، معلقة عليها: "مع السلامة يا دادا، مش قادرة استوعب اني ودعتك أنت كمان ربنا يجمعك بماما يا حبيبي يا رب و يجمعني بيكو، يارب كان خير أب لينا و قد امانته لآخر وقت ليه ربنا يجازيك خير حبيبي كفيت ووفيت يا بابيتو".



مي محروس

كما حرصت على الدعاء له قائلة: "رجاءً الفاتحة، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار".

وكان أدهم نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية كشف عن وفاة والده، مشيرا أن العزاء سيكون اليوم بعد صلاة المغرب بالعجوزة، وكتب عبر حسابه على "الفيسبوك": " الله قدر هذا و الله كفيل به، إن لله و إن إليه راجعون، توفي الي رحمة الله تعالي والدي وسندي وظهري في الحياة ،العزاء يوم الأربعاء في مسجد الكواكبي – العجوزة، عقب صلاه المغرب إن شاء الله، أرجو قراءه الفاتحه علي روح فقيدي".

يذكر أن الفنانة نادية العراقية، رحلت عن عالمنا يوم 16 مايو العام الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما استدعى حجزها في أحد المستشفيات، ورحيلها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.