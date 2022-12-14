الموت يفجع الفنان حاتم العراقي

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وفاة والد الفنان حاتم العراقي يوم أمس الثلاثاء في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
فجاء في نعي شركة روتانا للفقيد: “تتقدم روتانا بخالص العزاء والمواساة للفنان حاتم العراقي لوفاة والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته” .
وحرص عدد من نجوم وفناني العراق على تقديم التعازي لحاتم العراقي في وفاة والده عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي .
فكتب المخرج علاء الأنصاري من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه ب”انستجرام: “أعزي أخي وصديقي ورفيق دربي الفنان حاتم العراقي بوفاة والده تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه” .
وقال الفنان مهند المرسومي في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أعزي الفنان الكبير حاتم العراقي بوفاة والده، نطلب من الله أن يعطيكم الصبر والقوة وأن يتغمده برحمته الواسعة .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .
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