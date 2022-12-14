شريف منير ينهار بالبكاء على الهواء لهذا السبب

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - دخل الفنان شريف منير في نوبة من البكاء عند رؤيته وحديثه عن مشهد وفاة الفنان صلاح عبد عبد الله الذي جسد شخصية والده في مسلسل “إيجار قديم” .

قال شريف منير خلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON” وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي عن كواليس هذا المشهد إنه بكى وتأثر بشدة أثناء تصويره له لعدة أسباب .

أضاف: “افتكرت أبويا وافتكرت أمي وكنت بمر بظروف وحشة أوي في الوقت ده، وكان يومها عارف قبله بساعتين نبأ وفاة هشام سليم فكل الحاجات دي على بعض تعبتني جدا، وإحساسي إن صلاح عبد الله ممكن يبقى في الموقف ده تعبني أوي” .

وأشاد شريف منير بطريقة إخراج هذا المشهد من جانب مخرج العمل طارق رفعت وعلق على ذلك قائلا: “المشهد ده كان ممكن جدا يتعمل ورا بعضه، أقول الكلام على بعضه ويتقطع من هنا ومن هنا وهيبقى مؤثر وكل حاجة” .

تابع: “بس طريقة إخراج المشهد ده هي اللي وجعتني وجسدت إحساسي أكتر، هنا المخرج بقى اللي عمله طارق رفعت في لحظات بقول الكلام، ولحظات وش مبيتكلمش بس الكلام شغال في الخلفية، هو ده إخراج المشهد” .

يذكر أن مسلسل “إيجار قديم” شارك في بطولته: شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، ميمي جمال، حنان سليمان، رحمة حسن، إلهام وجدي وبسمة داوود، مع ظهور خاص للفنان صلاح عبد الله .