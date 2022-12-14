وفاة زوج فنانة مصرية شهيرة بعد عام من رحيلها

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - أعلن أدهم محروس نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية عن وفاة والده أحمد محروس زوج الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .
كتب أدهم محروس في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ناعيا والده: ” الله قدر هذا و الله كفيل به، إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي الي رحمة الله تعالي والدي وسندي وظهري في الحياة” .
وتابع نجل نادية العراقية كاشفا عن موعد ومكان عزاء والده: “العزاء يوم الأربعاء في مسجد الكواكبي – العجوزة عقب صلاه المغرب إن شاء الله .. أرجو قراءة الفاتحة علي روح فقيدي” .
يذكر أن الفنانة نادية العراقية كانت قد رحلت عن عالمنا يوم 16 مايو من العام الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالتها الصحية .
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