بعد أنباء القبض على محمد هنيدي في “بيت دعارة” وإحالته إلى التحقيق أول تعليق من الفنان: دي أول شقة مشبوهه ادخلها

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - علّق الممثل المصري محمد هنيدي، بطريقة طريفة، على المعلومات المنتشرة حول إلقاء القبض عليه في شقة مشبوهة، بطريقة طريفة كعادته.

وقال محمد هنيدي في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك“، مشيرًا الى ان الامر يعود الى عمل جديد له: “نبيل الجميل ده فيلمي الجديد .. ودي اول شقة مشبوهه ادخلها من ساعة ما عفت الشربيني سقطت في الكيميا”.

وتابع “هنيدي” موضحًا حقيقة تلك الأنباء: “ده توضيح عشان الإشاعات المغرضة. نبيل الجميل دكتور تجميل”.

البوستر الرسمي لفيلم: نبيل الجميل أخصائي تجميل

وكانت الشركة المنتجة لفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، قد قامت بطرح البوستر الرسمي للفيلم، بطولة الفنان محمد هنيدي، بعد الانتهاء من تصويره منذ أيام والإعلان عن طرحه قريبًا.

ونشر مؤلف الفيلم الكاتب محمد محرز صورة البوستر الرسمي للفيلم وعلق عليها قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم.. فيلم دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل قريبا.. بطولة الفنان محمد هنيدي.

قصة نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتدور قصة فيلم نبيل الجميل في إطار كوميدي، ويجسد الفنان محمد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية وأبطال العمل، منهم محمد سلام ومحمود حافظ، العديد من المفارقات الكوميدية وتتوالى الأحداث.

أبطال نبيل الجميل أخصائي تجميل

يُشار إلى أن فيلم نبيل الجميل بطولة محمد هنيدي، ومحمود فارس، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف والعديد من الفنانين تأليف أمين جمال بالتعاون مع محمد محرز وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال الكاتب محمد محرز

يُذكر أن من آخر أعمال الكاتب والسيناريست محمد محرز فيلم مهمة مش مهمة بطولة بيومي فؤاد والذي تدور قصته حول قصة شاب سعودي يدعى عيضة، ولد في أبها، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه صاحب شخصية طفولية وطائش أحيانا، لكنه يسعى لتحقيق حلمه أن يصبح أحد أكبر سائقي السيارات في العالم وتتابع الأحداث.

نبيل الجميل مكافأة لـ صاحب التوقع الصحيح

من ناحية أخرى، وعد النجم الكوميدي محمد هنيدي متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على تذكرتين هدية، لفيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، وحضور العرض الخاص بالعمل لصاحب التوقع الصحيح لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في الدور نصف النهائي بمونديال قطر 2022.

وكتب محمد هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا صح، هكسبه تذكرتين هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريبًا نبيل الجميل أخصائي تجميل».

وتابع: «مع التذكرتين 2 فشار جبنة، وحاجة ساقعة، وغزل البنات، وسندوتشين حواوشي، وفوار عشان الهضم».

جدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين وكرواتيا أقيمت، أمس الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لـكأس العالم 2022، وانتهت بفوز الأرجنتين.

«نبيل الجميل» يؤخر طرح فيلم «الجواهرجي»

وبشكل مبدئي، قررت الشركة المنتجة طرح فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل بدور العرض خلال إجازة منتصف العام الدراسي القادم، ما سيعمل على تأجيل «فيلم الجواهرجي» لهنيدي مرة أخرى، بعد سلسلة من التأجيلات.

ويتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه “الجواهرجى” يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.

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