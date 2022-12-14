بعد توقف لمدة 6 سنوات .. عودة برنامج ستار أكاديمي

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - كشفت عدد من التقارير الصحفية والمواقع اللبنانية عن خبر عودة برنامج تليفزيون الواقع واكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” .

وأشاروا إلى أن قناة LBCI تستعد لاستئناف تقديم الموسم الثاني عشر من البرنامج، وذلك بعد فترة توقف استمرت لمدة 6 سنوات منذ عرض آخر مواسمه في عام 2016 .

ولاقى خبر عودة برنامج ستار أكاديمي تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين خاصة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والذين أعربوا عن سعادتهم بتقديم البرنامج من جديد .

يذكر أن برنامج ستار أكاديمي هو أحد أبرز برامج المسابقات الغنائية التليفزيونية التي تقوم على تقديم مواهب غنائية وتمثيلية جديدة، وهو مقتبس من نسخة عالمية، وانطلق موسمه الأول في ديسمبر 2003 .