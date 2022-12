شكرا لقرائتكم خبر عن زى الأميرات.. سلمى حايك فى العرض الخاص لفيلم Puss in Boots: The Last Wish والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية سلمى حايك مثل الأميرات وهي ترتدي فستان سندريلا الأزرق في العرض الأول لفيلم Puss in Boots: The Last Wish، ففي حفل ليلة الثلاثاء في مدينة نيويورك ، انضم إلى الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا صديقها القديم النجم العالمي أنطونيو بانديراس ، 62 عامًا.

وظهرت شخصية Puss in Boots لأول مرة من خلال فيلم الرسوم المتحركة SHREK 2 الذى ترشح للأوسكار سنة 2004، ثم ظهرت الشخصية فيما بعد فى عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة DreamWorks Animation، من ضمنها فيلم الرسوم المتحركة PUSS IN BOOTS الذى صدر فى 2011، وبعد 10 سنوات، يصدر فيلم PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH فى 2022، والذى تدور أحداثه حول شخصية القط Puss in Boots الذى اكتشف أن شغفه بالمغامرات سبب له كثير من الخسائر، وأفقده 8 من حيواته الـ9، لذا يقرر أن يخوض رحلة ملحمية للعثور على أخر أمنية أسطورية واستعادة حيواته.

حققت أفلام SHREK وPUSS IN BOOTS إيرادات أكثر من 3.5 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم، وقد حقق فيلم PUSS IN BOOTS الذى صدر فى 2011 إيرادات كبيرة على مستوى العالم، بلغت ما يقرب من نصف مليار دولار.

وفيلم الرسوم المتحركة الكوميدى PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH من إخراج جويل كروفورد، وكتب السيناريو بول فيشر.