ناقد فنى: Avatar 2 بتقنية الـ HFR يجعنلنا نصدق الحياة البرية الغريبة

القاهرة - سامية سيد - اهتمام كبير بـ فيلم Avatar 2 "أفاتار "الجزء الثاني الذي استقبلته دور السينما المصرية اليوم الأربعاء، وأقيم له عرض خاص في مصر، وأيضا شاهده العديد من النقاد من مختلف الدول في عروض خاصة، خصوصا أن العديد من المهتمين يترقبون أحداث الجزء الجديد الذي تم طرحه بعنوان Avatar.. The Way of Water والبعض يتوقع أن يقارنه الجمهور بالجزء الأول الذي صدر عام 2009، ومتشوقين لمتابعة التجربة الجديدة للمخرج جيمس كاميرون.

الناقد السينمائي جوردان هوفمان والعضو في دائرة نقاد السينما في نيويورك نشر مقالا نقديا عن Avatar 2 قال فيه إن Avatar: The Way of Water هو تكملة ممتعة ومثيرة لجيمس كاميرون في الأساس لفيلم أفاتار الرائد لعام 2009 ، وهو يهدف إلى تمثيل تقدم تقني كبير في المعرض السينمائي، وسيحدد الوقت ما إذا كان هذا هو الحال، لكن الحقيقة هي أن العديد من المشاهدين سيخوضون تجربة محيرة إذا شاهدوا الصورة بالشكل الأمثل.



Avatar.. The Way of Water

قصة avatar 2

وقال الناقد إن Avatar 2 يروي قصة بسيطة ولكنها جذابة في بيئة خيالية وجميلة على مدار أكثر من ثلاث ساعات، وللأسف يستغرق الأمر ما يقرب من ثلث ذلك الوقت لبدء الاندماج مع الفيلم، ولكن بمجرد أن يحدث ذلك يضرب المشاهد أحاسيس من الدهشة.

وركز هوفمان في مقاله النقدي على تقنية الـ HFR التي يعرض بها الفيلم، قائلا: ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن المخرج جيمس كاميرون تمكن من صناعة أفضل فيلم بمعدل إطارات مرتفع (HFR) حتى الآن، إذ يتم تشغيل بعض المشاهد بمعدل 48 إطارًا في الثانية ، مما يمنحها لمعانًا أكثر سلاسة وواقعية مقارنةً بـ 24 إطارًا في الثانية القياسي. يؤدي ذلك إلى مشاهد حركة ثلاثية الأبعاد تبدو غامرة بشكل لا يصدق، وفي بعض الأحيان يمكن أن تجعلك HFR تنسى أن الحياة البرية الغريبة في Pandora ليست حقيقية.