شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنى الراب Grand Daddy IU عن عمر ناهز 54 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مغنى الراب جراند دادى Grand Daddy IU، صاحب شركة التسجيلات Cold Chillin 'Records، الذى اشتهر Grand Daddy IU بألبومه الأول Smooth Assassin، عن عمر ناهز الـ54 عامًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع people.

وأكدت المسئولة عن أعماله ريا، الخبر من خلال بيان على موقع الصور إنستجرام، وعلقت قائلة "لست بخير، أنا محطمة، وأي شخص يعرفني يعرف مقدار الحب الخالص والاحترام الذي كنت أحظى به تجاهه، ومن منطلق الاحترام له ولعائلته، فإنني سألزم الصمت، ولست بحاجة إلى نشر صور أو قصص لأعلن أي شيء، أنا أصلي من أجله".

ولد جراند دادى " Grand Daddy IU" بـ اسم أيوب باي، يوم 23 أغسطس من عام 1968 في كوينز، بـ نيويورك، وتمكن من الدخول إلى عالم الموسيقى بعدما تلقى تشجيعاً من شقيقه كاي سي، وانضم إلى شركة Cold Chillin’ Records خلال عام 1989، وفى عام 1990 طرح أول ألبوماته الغنائية Smooth Assassin، الذي حقق شهرة كبيرة بسببه.

ومن بعدها ظهر Grand Daddy IU كضيف شرف فى عدد من ألبومات الهيب هوب، وفى عام 1994 طرح ألبومه الثاني Lead Pipe، وأصدر ألبومه الثالث في خلال عام 2007، تحت اسم Stick to the Script، وكانت أخر أغانيه أغنية Stay Fly التي طرحها في يوليو عام 2021.



جراند دادي



جراند دادي 1