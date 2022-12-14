شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية والعزاء مساء اليوم بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي أحمد محروس زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية، حسب ما أعلن نجلها أدهم عبر حسابه على "الفيسبوك"، مشيرًا أن العائلة سوف تستقبل العزاء عقب صلاة المغرب مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكواكبي بالعجوزة.

وكتب أدهم محروس عبر "الفيسبوك": " الله قدر هذا و الله كفيل به، إن لله و إن إليه راجعون، توفي الي رحمة الله تعالي والدي وسندي وظهري في الحياة ،العزاء يوم الأربعاء في مسجد الكواكبي – العجوزة، عقب صلاه المغرب إن شاء الله، أرجو قراءه الفاتحه علي روح فقيدي".





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، رحلت عن عالمنا يوم 16 مايو العام الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما استدعى حجزها في أحد المستشفيات، ورحيلها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.