شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي كولينز : زوجة الرئيس الفرنسي تشاهد Emily in Paris وأنا سعيدة بذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن عرض الموسم الثالث من Emily in Paris على Netflix ،وكشفت ليلي كولينز أن مسلسلها له معجبة مشهورة، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير بعد ساعات فقط من ظهورها في برنامج Good Morning America - للترويج للموسم الجديد ، الذي سيبدأ في 21 ديسمبر على Netflix.

عندما سُئلت عما إذا كانت قد التقت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أن المسلسل تدور أحداثه في باريس، قالت كولينز إنها لم تقابله ، رغم أنها التقت بزوجته بريجيت ، وهي من محبي المسلسل، وقالت ليلي " لقد قابلت زوجته الجميلة ، إنها في الواقع من أشد المعجبين بالمسلسل"، وأضافت الممثلة أنها تفاجأت تمامًا عندما كانت تبحث عن موقع تصوير على خرائط جوجل، وأشار الموقع الي "شقة إميلي كوبر" وهي شقة شخصيتها في المسلسل، قائلة " 'هذا جنون. كنت أحاول أن أرسل لصديقي موقعًا حيث كنا نصور في ذلك اليوم ، وقمت بتكبير الصورة لأجد مكتوبًا ، "شقة إميلي كوبر ،" على خرائط Google؟ هذا غريب. وأيضا رائع جدا كنت أود أنا أقول شكرا جوجل".

وكانت قد كشفت الممثلة العالمية ليلى كولينز، عن جلسة تصوير تجمعها مع فريق عمل المسلسل الدرامى الكوميدى Emily in Paris، وذلك قبل عرض الموسم الثالث من المسلسل بأيام، حيث ظهر فريق المسلسل على سطح مبنى أمام برج إيفل، ترويجًا للموسم الجديد، وعلقت ليلى على الفيديو الذى نشرته على حسابها على موقع "إنستجرام": "يبدو أننا لم نغادر أبدًا ولكن العصابة هنا مرة أخرى.. ونحن مستعدون لبدء الترويج للموسم الثالث من Emily in Paris".

يأتي هذا فيما، كشفت منصة نيتفلكس عن الفيديو الترويجى للموسم الثالث من مسلسل الدراما Emily In Paris، الذى وصلت مدته إلى دقيقتان و19 ثانية، وكشف عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات المشوقة للموسم الجديد المنتظر، الذى سيطرح يوم 21 ديسمبر الجارى.

وكانت منصة نيتفلكس قد جددت عزمها لتحضير وإنتاج الموسم الثالث والرابع من المسلسل الكوميدى الرومانسى Emily in Paris، وذلك بعدما تم إصدار الموسم الثانى منه فى 22 ديسمبر من العام الماضى 2021، حيث ظهر لأول مرة فى قائمة أفضل 10 مسلسلات عالمية على نتفيلكس وتصدر القائمة فى 94 دولة مع مشاهدة 107.6 مليون ساعة فى الفترة من 22 ديسمبر إلى 26 ديسمبر العام الماضى فى 53 دولة.

نجوم Emily in Paris

تدور أحداث مسلسل Emily in Paris حول مديرة تسويق طموحة فى العشرين من عمرها، من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة فى باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعى، وتشرع فى حياة جديدة فى باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهى تتنافس فى الفوز على زملائها فى العمل، وتكوين صداقات، والتنقل فى العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من، ليلى كولينز، فلبين ليروى بوليو، اشلى بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.

ليلى كولينز أمام برج إيفل