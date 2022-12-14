شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: لقب فنان من أعظم الألقاب .. ولا استطيع مطلقا اعتزال الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام ويفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته " عيلة اتعمل لها بلوك " التي تحمل الكثير من المضامين المؤكدة علي رسالة الفن في التأكيد علي القيم الأخلاقية وقيم الجمال في الشكل والجوهر، ودائما كل أعمال الفنان محمد صبحي تدعو للفخر به كفنان محب لفنه ومخلص جدا لما يقدمه .

وقال الفنان الكبير في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن لقب فنان من أعظم الألقاب بالنسبة له ولكن هناك كثيرون الآن لا يستحقون هذا اللقب العظيم ، وأنا لا استطيع مطلقا اعتزال الفن أو التوقف عن ممارسته وأداء واجبي فيه وتجاهه طالما يمد الله في عمري ، واعتبر الاعتزال هروب فانا مقاتل سلاحي هو فني ، ولذلك علي كل فنان يمارس الفن أن يحترم هذا اللقب ولا يجري وراء التريندات وما الي ذلك من أمور تنقص من قدر الفنان .

وأضاف محمد صبحي : مسرحيتي الجديدة " عيلة اتعمل لها بلوك " مسرحية كوميدية غنائية لكنها تتناول قضية مهمة في حياة الأسرة المصرية عبر الأزمنة المختلفة لمصر منذ عصر الملك وحتي اللحظة الآنية وكل عصر نتعرف من خلاله علي شكل الأسرة وما مر عليها من تطور ليس للأفضل .

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجمة وفاء صادق ويشارك في البطولة أيضا فرقة "استوديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي.