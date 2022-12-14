شكرا لقرائتكم خبر عن 16عرضا مسرحيا فى الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح 16 عرضا مسرحيا، والمهرجان يقام في دورته المقبلة بمدينة الدار البيضاء بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2023 .

المسرحيات الـ 16 التي تم اختيارها مقسمة لمسارين : المسار الأول منها يضم 4 مسرحيات هي : "آي ميديا" لفرقة سليمان البسام، ومن تأليف وإخراج سليمان البسام، من "الكويت"، و"سوبر ماركت" لمديرية المسارح والموسيقي، من تأليف داريو فو، وإخراج أيمن زيدان، من "سوريا"، و"فاصل زمني"، من تأليف وإخراج محمود الزغول، من "الأردن"، و"ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" لفرقة المطبخ، من تأليف وإخراج كارولين عقاد، من مصر.

أما عروض المسار الثاني والتي تحمل اسم «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - النسخة العاشرة فتضم (12) عرضا مسرحيا وهي : "الجاثوم" لفرقة المسرح الوطني الجزائري، من تأليف وفاء إبراهيم شاوس، وإخراج عبدالقادر عزوز، من الجزائر، و"الروبة " لمركز الفنون الدرامية والركحية القيروان، من تأليف وإخراج حمادي الوهايبي، من تونس، و"أمل" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج جواد الأسدي، من العراق، و"أنا الملك" لفرقة سالمين للإنتاج، من تأليف توفيق الحكيم، وإعداد رضا ناجي، ومعز حمزة، تونس .

بالإضافة لعروض : "بريندا" لفرقة ذاكرة القدماء ذاكرة مدينة، من تأليف وإخراج أحمد أمين الساهل، من المغرب، و"تائهون" لفرقة فنار للإنتاج الفني، من تأليف نزار السعيدي، وعبدالحليم المسعودي، وإخراج نزار السعيدي، من تونس، و"حدائق الأسرار" ، لفرقة مسرح أكون، من تأليف وإخراج محمد الحر، من المغرب، و"خلاف" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج مهند هادي، من العراق، و"رحل النهار"، لفرقة مسرح الشارقة الوطني، ومن تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، من الإمارات العربية المتحدة، و"شا طا را" لفرقة ثفسيون للمسرح، من تأليف سعيد أبرنوص، وإخراج أمين ناسور، من المغرب، و" ما تبقى لكم" ،لفرقة أفروديت المسرحية، من تأليف غسان كنفاني، وإخراج عبد المجيد الهواس، من المغرب، و"ميت مات" لفرقة مشغل دنيا للإنتاج الفني، من تأليف وإخراج علي عبدالنبي الزيدي، من العراق.



العرض التونسي



العرض السوري



العرض الكويتي