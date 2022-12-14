شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد نجم سينما موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023 بـ 4 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفنان بيومى فؤاد منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023 بـ 4 أفلام دفعة واحدة جمعيهم تدور أحداثهم في اطار كوميدي، اثنين منهما من بطولته واثنين آخرين يشارك في بطولتهما، ليكون بيومى فؤاد نجم الموسم الذى يعرض فيه 7 أفلام جديدة، ويستمر بذلك في تواجده المكثف بالسينما خلال السنوات الأخيرة.

البداية بفيلم "شلبى" الذى يشارك بيومى في بطولته ومقررعرضه يوم 5 يناير المقبل، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.



بيومى فؤاد فى فيلم شلبى

ثانى أفلام بيومى فؤاد خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى هو "أخى فوق الشجرة" المقرر عرضه يوم 18 يناير المقبل، والعمل بطولة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور احداثه في إطار كوميدى.

ويتصدر بيومى فؤاد بطولة فيلم "اتنين للايجار" المقرر عرضه يوم 25 يناير المقبل، ويشاركه البطولة محمد ثروت وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف أبرزهن إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل ايناس مكى، محمد لطفى، ايمان سيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.



بيومى فؤاد فى فيلم اتنين للايجار

رابع أفلام بيومى فؤاد خلال الموسم هو "مغامرات كوكو" الذى يتصدر بطولته أيضاً ومقرر عرضه يوم 4 فبراير المقبل، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.