شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تاريخى للعرب.. تامر حسنى يدعو للمغرب بالفوز خلال حفله بقطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسنى حفلاً غنائياً ضخما، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات كأس العالم فى قطر، وكشف تامر عن فيديوهات من الحفل من خلال حساب على إنستجرام، وعلق عليها بـ"تشرفت بأكبر حضور جماهيرى فى قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطرى الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتى بالفوز للمغرب إن شاء الله".

كما قال فى أحد الفيديوهات "يوم مهم فى التاريخ العربى كله.. نصلى على النبى بصوت عالى كدا وندعى للمغرب ربنا ينصرهم إن شاء الله".

وكان قد حرص النجم تامر حسنى، على مشاركة متابعيه وجمهوره بلحظات فرحته بفوز المنتخب المغربى على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

ونشر حسنى صورة له مع زوجته بسمة بوسيل وابنته عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من مدرجات ملعب "الثمامة"، وكتب "كل ما أنزل فيديو من الماتش بيتقفل عشان حقوق الملكيه لكأس العالم كنت مصور وأنا داخل الاستاد مع الجماهير بتوقع الجول وفعلاً حصل وفرحنا كلنا زى ما كل الناس فرحت وزى ما كل مصر فرحت والعالم العربى فرح لفوز أسود الأطلس انتصار المغرب هو انتصار لكل العرب انتصار لحاجات كتير كمل يا مغرب مستنيين كاس العالم".

وحقق المنتخب المغربى إنجازا عربيا وأفريقيا بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالى 1-0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.