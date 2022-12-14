شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور تشارك فى 3 مسلسلات دفعة واحدة فى 2023 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنان سماح أنور في 3 مسلسلات دفعة واحدة خلال العام الجديد، حيث تصور حالياً مسلسل "الصندوق الغامض"، وهو العمل المكون من 15 حلقة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، والمسلسل بطولة أحمد داش، وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين .

كما تشارك سماح في بطولة مسلسل "المداح 3" مع الفنان حمادة هلال، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومنهم هبة مجدى، ورانيا فريد شوقي،خالد زكي، خالد سرحان، والعمل من إخراج أحمد سميرفرج.

كما تشارك سماح أنور في بطولة مسلسل " بطن الحوت" بطولة الفنان محمد فراج، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كلا من أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، بسمة، وعدد كبير من الفنانين إخراج أحمد فوزى صالح .

يشار إلى أن آخر أعمال سماح أنور مسلسل "الليلة واللى فيها" بطولة الفنانة زينة، وعرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كلا من محمد شاهين، وابيوسف، وآخرون، إخراج هانى خليفة.