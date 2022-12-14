شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن زيدان يشارك بمهرجان المسرح العربي مخرجا بـ «سوبر ماركت» تأليف داريو فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك النجم السوري أيمن زيدان كمخرجا مسرحيا في مهرجان المسرح العربي بـمسرحية «سوبر ماركت» تأليف الكاتب الإيطالي داريو فو، ويقدمها من خلال مديرية المسارح والموسيقى بسوريا ، والعرض يشارك في المسار الأول من المهرجان الذي يطلق نسخته الـ 13 بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، في الفترة من 10 إلى 16 يناير المقبل في مدينة الدار البيضاء.

الفنان أيمن زيدان كان مشاركا في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف كمخرجا سينمائيا وشارك في المهرجان بفيلم "غيوم داكنة" من انتاج المؤسسة العامة للسينما، وسيناريو أيمن زيدان وياسمين أبوفاخر وتمثيل مازن عباس ونور علي ورامز عطا الله ، كما أنه كان أحد النجوم المكرمين في الدورة الـ 23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية ضمن قائمة كرمها المهرجان كان منها الفنانة المصرية سهير المرشدي من مصر .

عرض "سوبر ماركت" لأيمن زيدان يتناول حكاية واقعية جرت عام 1984 لمجموعة من النساء الإيطاليات اللواتي يسطين على متجر لبيع المواد الغذائية، احتجاجاً منهن على غلاء الأسعار، وعدم قدرتهن على تدبر أبسط أمور العيش.



ايمن زيدان



مسرحية سوبر ماركت