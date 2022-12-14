شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد محمد سعد.. بدأ بدور صغير ثم انطلق فى السينما بشخصية "اللمبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محمد سعد بعيد ميلاده، اليوم الأربعاء، حيث إنه من مواليد 14 ديسمبر عام 1968، بدأ مشواره الفنى بدور صغير فى مسلسل وما زال النيل يجرى، ثم شارك في فيلم الطريق إلى إيلات (1993)، ومسلسل ومن الذى لا يحب فاطمة (1996)، وفيلم الجنتل (1996)، وامرأة وخمسة رجال (1997)، حتى انطلق في عالم السينما من خلال شخصية "اللمبى" التي جسدها في فيلم الناظر" مع علاء ولى الدين عام 2000.

حققت شخصية "اللمبى" التي قدمها محمد سعد في فيلم "الناظر" نجاحاً كبيراً مع الجمهور، مما جعل المنتجين يتهافتون على التعاقد معه لتقديمها فى فيلم من بطولته وهو ما حدث بالفعل في فيلم "اللمبى" عام 2002، وحقق الفيلم نجاحا غير عادي وحصد إيرادات قياسية لم تشهدها السينما فى هذا التوقيت، وبعده اختار سعد الاستمرار فى تقديم شخصيات من نوعية اللمبى لها شكل وطريقة مختلفة فى كل أفلامه بعد ذلك.

وأصبح محمد سعد النجم المتخصص فى تقديم "الكاراكترات" خلال مشواره السينمائى، حيث قدم شخصية "اللمبى" مرة أخرى فى فيلم "اللى بالى بالك" عام 2003 وفى نفس الفيلم قدم شخصية أخرى وهى رياض المنفلوطى، وفى عام 2004 ظهر سعد بشخصية عوكل الجن فى فيلم "عوكل" وفى نفس العمل جسد شخصية الجدة أطاطا.

وفى العام التالى جسد شخصية "بوحة الصباح" فى فيلم "بوحة" عام 2015، وتقمص شخصية كتكوت أبو الليل فى فيلم "كتكوت" عام 2016، وفى نفس الفيلم ظهر بشخصية ثانية وهى "يوسف خورى"، وقدم بعد ذلك فيلم "كركر" عام 2007 وظهر فيه بـ3 كاراكترات هم الحناوى، وكركر، ورضا، ثم في العام التالى 2008 جسد سعد شخصية بوشكاش محفوظ في فيلم "بوشكاش".

وعاد سعد الى شخصية من جديد فى فيلم "اللمبى 8 جيجا" عام 2010، وبعد ذلك ظهر بكاراكتر تيكا في فيلم "تك تك بوم" عام 2011 وفى نفس الفيلم ظهر بشخصية رياض المنفلوطى مرة أخرى والتي قدمها في فيلم "اللى بالى بالك"، وفى الفيلم التالى "تتح" عام 2013 جسد محمد سعد شخصية "تتح عبد الحفيظ"، وعاد ليظهر بها مرة أخرى فى فيلم "حياتى مبهدلة" عام 2015.

وفى عام 2016 جسد محمد سعد "حنكو عبد الرحيم" فى فيلم "تحت الترابيزة"، وقرر سعد بعد ذلك الابتعاد عن الكاراكترات لأول مرة منذ إسناد البطولة المطلقة له، وذلك في فيلم "الكنز" مع المخرج شريف عرفة الذى أسند له دور بشر الكتاتنى رئيس البوليس السياسى فى عهد الملك فاروق، أما آخر شخصيات محمد سعد في السينما فكانت محمد حسين في الفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم عرضه عام 2019.