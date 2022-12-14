شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيل أحمد راتب.. محطات مهمة في مشواره الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان أحمد راتب، الذى توفى 14 ديسمبر عام 2016 بعد مشوار فنى حافل بالعطاء والنجاح، حيث تميز أداء الفنان الراحل بالبساطة وعدم التكلف، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، وقدم ما يقرب من 200 فيلم معظمها مع الزعيم عادل إمام، كان أبرزها: الإرهابى، الإرهاب والكباب، واحدة بواحدة، السفارة فى العمارة، قاتل مقتلش حد، شعبان تحت الصفر، انتخبوا الدكتور عبد الباسط سليمان، على باب الوزير، لا من شاف ولا من درى، المتسول، حتى لا يطير الدخان، جزيرة الشيطان، اللعب مع الكبار.

بدأ أحمد راتب مشواره الفني عند التحاقه بفرقة التمثيل بالجامعة، وذلك أثناء دراسته بكلية الهندسة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس، وشارك في عدة أعمال سينمائية، ومن أشهر أعماله "الإرهابي"، "السفارة في العمارة"، "صايع بحر"، "علي بيه مظهر"، "الأولة في الغرام"، و"البلياتشو"، ونال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون، عن تجسيده لشخصية الموسيقار محمد القصبجي في مسلسل "أم كلثوم".

كما شارك راتب فى العديد من الأدوار الدرامية، منها شخصية "السحت" فى مسلسل المال والبنون، وشخصية الموسيقار محمد القصبجى فى مسلسل "أم كلثوم"، و"رضوان الكومى فى سكة الهلالى، وكان آخر أدواره التى لم يكملها أو يشاهدها دوره فى مسلسل الأب الروحى، وأيضا فيلم جواب اعتقال ومولانا الذى لم يتمكن من مشاهدتهم، نال العديد من الجوائز الفنية، لكن كان أهمها جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم.