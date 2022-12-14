شيرين رضا بفيديو صادم: “يوم ما تموتي عايزين حد يبلغنا عشان نحتفل”.. فمن قصدت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 03:50 صباحاً - نشر برنامج “عرب وود”” عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقتضب للفنانة المصرية شيرين رضا، أثار جدلًا واسعًا.

وقالت شيرين في الفيديو المقتضب عبر الفيديو «أنتِ يوم لما تموتي عايزين حد بس يبلغنا.. عشان..» ومن ثم قامت بالإشارة للرقص والتصفيق.

وجاء في التعليق على الفيديو «لمن توجهت شيرين رضا بهذه الرسالة الصادمة»، مع الاشارة أن التفاصيل ستكون قريبة.

وتابع برنامج “عرب وود” الفيديو الترويجي بأخر، تضمن تفاصيل الرسالة التي وصفها بالصدامة، والتي بعثت بها شيرين رضا، لإحدى الفتيات.

وظهرت شيرين رضا في الفيديو الثاني رفقة الإعلامي الجزائري، الحاصل على الجنسية البريطانية، والبالغ من العمر 48 عامًا، بلال العربي.

ويبدو من الفيديو أنه كان يدور بين شيرين رضا والعربي حوارًا حول تعرض الأخير للتنمر من قبل إحدى صديقاته، والذى حكى باستفاضة عنه لشيرين.

وقال بلال: «مررت بتجربة شخصية، فقدت صديقًا لي كان عزيزًا علي، بعد 10 أيام كان في فرح واحدة صحبتي فأنا أتصورت».

وتابع: «أنا كنت هناك وأتصورت، واحدة بعتت لي، وقالتلي بالمناسبة لما تموت محدش هيزعل عليك عشان أنت محزنتش على صحبك».

لم تتوانى شيرين في إظهار ردة فعلها عما سرده بلال، وعلقت قائلة: «البنت اللي قالت لك كده أو كتبت لك كده، أنتِ يوم لما تموتي عايزين حد بس يبلغنا عشان..»، ومن ثم أشارت بيديها لعلامتي الرقص والتصفيق.