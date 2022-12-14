شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عامًا على عرض فيلم " ديك البرابر" لنبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 30 عامًا على عرض فيلم " دير البرابر "، وطرح الفيلم 14 ديسمبر 1992 والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات، ويضحكون على المشاهد الكوميدية بين النجمين نبيلة عبيد وفاروق الفيشاوى.

فيلم "ديك البرابر"، بطولة نبيلة عبيد، عبد الله غيث، فاروق الفيشاوى، وإنعام سالوسة وحسين الشربينى و تأليف محمود أبو زيد و إخراج حسين كمال.

تدور الأحداث حول "الدخاخنى" الذى يعيش بحى الجمالية يشترى الأشياء بثمن بخس ثم يبيعها بمغالاة فى الأسعار، ولكنه يعانى من تخلف ابنه الوحيد، فيفكر أن يزوجه من "عشرية"، التى توافق على الفور دون أن تعلم غرضه الحقيقى من هذا الزواج، وتتوالى الأحداث.

وجديراً بالذكر، بأن نبيلة عبيد شاركت فى مسلسل "سكر زيادة"، والذى تم عرضه فى عام 2020، وتدور أحداثه حول عصمت وجميلة وكريمة، ثلاث سيدات يقعن ضحية لعملية نصب كبيرة بسبب قرارهن بشراء فيلا، وعليهن أن يتعايشن مع الوضع الراهن فى السكن مع بعضهن بنفس الفيلا، أو أن تفوز إحداهن بالاستحواذ على الفيلا.

وشارك الفنانة بطولة المسلسل كل من "سميحة أيوب، ونادية الجندى، وطارق عبدالعزيز، ومى الغيطى، وهالة فاخر"، والمسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج وائل إحسان.