شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أحمد راتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد راتب، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر عام 2016، عن عمر يناهز 67 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، كما كشفت ابنته لميس خلال إحدى اللقاءات عن اللحظات الأخيرة في حياته، قبل دخوله المستشفى ووفاته، وقالت: "كان عنده تليف في الرئة بسبب كثرة شربه للسجائر، وقبل نقله المستشفى يوم وفاته وإحنا مستنيين الإسعاف تاخده، كان البرد أثر على الجزء الآخر من الرئة".

وتابعت: "وجه حفيده (حمزة) وقاله إنه محتاج تفاحة، فقام قطعاله وكان دي آخر حاجة عملها قبل ما ينزل للمستشفى، ووقتها حمزة فضل يعيط كتير بدون سبب".

ولد أحمد راتب في 23 يناير من عام 1949، وكانت بدايته في عام 1980، بفيلم "شعبان تحت الصفر" وبعد ذلك فيلم الزعيم "انتخبوا الدكتور سلمان عبد الباسط"، ثم فيلم "على باب الوزير" لتتوالى أفلامهما في فترة الثمانينيات.

أبرز أعمال أحمد راتب هي، "المتسول، واحدة بواحدة، حتى لا يطير الدخان"، وجاءت فترة التسعينيات، قدم راتب مع الزعبم فيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي" للمخرج شريف عرفة، حيث قدم أحمد راتب حوالي 300 عمل فني، للسينما، والتليفزيون، والمسرح، والإذاعة.

كما ظهر الفنان أحمد راتب في فيلم "ضغط عالي"، بطولة الفنان نضال الشافعي، إذ عُرض الفيلم بعد وفاته بثلاثة أعوام تقريبًا.

توفي أحمد راتب في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا عد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات والذي توفي فيه، وشُيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة العصر.