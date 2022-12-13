شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب وبشرى وعبد المغني فى العرض الخاص لفيلم Avatar: The Way of Water والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من المخرج محمد دياب، والمخرج عمرو سلامة، والفنانون محمود عبد المغني، بشرى، لقاء الخميسي، وأحمد مجدي والدكتور محسن أحمد، العرض الخاص لفيلم Avatar: The Way of Water، على أن يبدأ عرض العمل بمصر غدا الأربعاء 14 ديسمبر الجاري، ومن المقرر طرحه بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 16 ديسمبر الجاري.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).