شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة ترشيح عادل إمام مكان خالد صالح لـ "ابن القنصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر عن حقيقة ترشيح النجم عادل إمام لبطولة فيلم "ابن القنصل"، موضحًا أن الدور بالفيلم كان مرشح له في البداية الفنان عادل إمام، وبعد اعتذاره عنه رشح له الفنان عمر الشريف ولكنه اعتذر هو الآخر حتى كان في النهاية من نصيب الفنان خالد صالح.

وقال أيمن بهجت قمر عبر حسابه على "تويتر": "كنت بكتبه وبحلم بالأستاذ عادل إمام اللي اعتذر وقتها عن الدور وبعدها اتعرض على أستاذ عمر الشريف وبرضه اعتذر، وكنت خايف من ترشيح العظيم خالد صالح عشان فرق السن الحقيقي بينه وبين السقا ممكن يضعف التويست وإنه مش أبوه بس خالد صالح بعد ما شوفته ما اتخيلتش إن فيه قنصل من لحم ودم غيره".



أيمن بهجت قمر

"ابن القنصل" من بطولة أحمد السقا وخالد صالح وغادة عادل وسوسن بدر وخالد سرحان، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه حول المزور الشهير الملقب بالقنصل، وذلك لقدرته الفائقة على تزوير جوازات السفر والتأشيرات، ويجسد دوره خالد صالح، ولكنه يقع فى قبضة الشرطة، ويتم سجنه، ويحاول مزور شاب (يجسده أحمد السقا) أن يخدعه مستعيناً بفتاة "غادة عادل" تدعى أنها فتاة ليل، لذلك يطلق عليه ابن القنصل لأنه يحاول إقناع القنصل أنه ابنه.

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، مى عمر، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.