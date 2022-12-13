جريئة ولازم تهدى شوية.. فنان شهير يصف إلهام شاهين بكلمات صادمة ويفاجئ الجمهور !! لن تتوقع من يكون؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - طرحت قناة “القاهرة والناس” برومو حلقة الفنان الكبير محيي إسماعيل، في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وعرض الحساب الرسمي لقناة “القاهرة والناس” على موقع “فيسبوك” لقطات من اللقاء الذي يعرض على جزأين يومي الخميس والجمعة المقبلين.

محيي إسماعيل يتحدث عن إلهام شاهين

وظهر إسماعيل، في اللقاء وهو يتحدث عن علاقته ببعض النجوم، حيث قال عن النجمة إلهام شاهين: “أول فيلمه عملته كان معايا.. قالولي عايزين بنت جديدة روحت المعهد وشاورت على واحدة وكانت إلهام شاهين”.

وأضاف إسماعيل: “أنا بحبها وهي جريئة جدًا.. لكن محتاجة تظبط انفعالاتها وتهدى شوية.. هي طيبة لكن بتقول اللي جواها”.

محيي إسماعيل يكشف عن رأيه في نجوم آخرين

وكشف محيى إسماعيل عن زعله وغضبه من رامز جلال خاصة بعد ظهوره معه فى برنامجه “رامز مجنون رسمى” مؤكدا أن كان من الضرورى ان تصارحه بحقيقة البرنامج لانه كاد أن يتعرض الى الموت وانصحه بعد الاستخفاف وان يكون واعيا مع ضيوفه لانه بكده هيروح فى داهية.

وقال محيى إسماعيل عن الفنان محمود حميدة: طول بعرض ماشى بيهز الارض فهو إنسان طيب وفنان مثقف.

ووصف محيى إسماعيل عن نفسه قائلا: “أنا صاروخ انطلق واذا وقف احترق واذا كان لابد من وجود مسمى نمبر وان فلا أحد قبلى أو بعدى نمبر وان.

فيلم عن حياة معمر القذافي

وتحدث محيي إسماعيل عن تحضيره لفيلم عن حياة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وكشف محيي إسماعيل عن سر خلافه مع المخرج كمال الشيخ.

كما تحدث محيي إسماعيل عن السبب الحقيقي وراء عدم استمراره في السينما العالمية، ومنافسة نجوم هوليوود مثل عمر الشريف.

مواعيد برنامج حبر سري

ويذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة “القاهرة والناس”، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

محيى إسماعيل

محيى إسماعيل؛ من مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية.

درس محى إسماعيل في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.

وتم تكريم محى إسماعيل في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء).

من أبرز أفلام محى إسماعيل (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة .محيى إسماعيل مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية.

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