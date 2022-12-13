شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن أسماء زوجاته في " العمدة" رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد رمضان على الترويج لمسلسله الجديد "العمدة" الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2023، ونشر فيديو له من كواليس العمل عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليه: "جعفر العمدة بيصبح و بيقولكم، رمضان يجمعنا والعمدة يدلعنا".

كما كشف عبر خاصية "الاستوري" عن الفنانات اللاتي يجسدن شخصيات زوجات "جعفر العمدة" وهي الشخصية التي يجسدها خلال العمل، وأسمائهن، حيث تجسد الفنانة مي كساب دور "ثريا" وهي زوجة جعفر العمدة الأولى، وتجسد الفنانة إيمان العاصي دور "دلال" وهي الزوجة الثانية لجعفر العمدة، بينما تجسد الفنانة منة فضالي دور "نرجس" وهي الزوجة الثالثة له.



مي كساب

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.