شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة Emily In Paris تكشف معاناتها مع اللوكيميا في سن المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت آشلي بارك إحدى بطلات مسلسل " Emily In Paris " عن معركتها ضد السرطان عندما كانت مراهقة ،حيث تم تشخيص نجمة إيميلي إن باريس ، 31 عاما ، بسرطان الدم عندما كان عمرها 15 عاما فقط، وخضعت لست جولات مرهقة من العلاج الكيميائي ، وأمضت ما يقرب من ثمانية أشهر في المستشفى.

من خلال مؤسسة Make-a-Wish ، مُنحت رغبتها في السفر إلى مانهاتن لمشاهدة إنتاجات برودواي لأفلام A Chorus Line و The Lion King و Spring Awakening و Wicked، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل كانت هذه التجربة هي التي عززت حبها للأداء ، وقد اعتبرت ذلك السبب وراء قيامها بالأداء المسرحي ، قائلة: "بمجرد أن خرجت من المستشفى ، كل ما أردت فعله هو أن أكون حول الناس".

بعد ثلاثة أشهر من عودتها إلى المدرسة ، قدمت دورًا رئيسيًا في إنتاج المدرسة الثانوية Thoroughly Modern Millie ، والتي وصفتها لاحقًا بـ "أفضل علاج يمكنني طلبه".

في ذلك الوقت ، قال آشلي "كان ارتداء شعر مستعار وارتداء الأحذية والزي جعلني ابدو شخصًا مختلفًا وكان أفضل وسيلة للهروب من كوني مجرد فتاة مصابة بالسرطان"، الآن في مقابلة جديدة ، انفتحت آشلي عن معركتها قائلة إنها جعلتها "أكثر مرونة"، وفي حديثها إلى صحيفة صنداي تايمز ، قالت: "بمجرد أن خرج السرطان من جسدي ، شعرت انني انتصرت..لقد فاتني فصل دراسي ولكني لم أرغب في العودة وتكرار ذلك ، أردت أن أستمر في حياتي وكنت على ما يرام لكوني فصل دراسي غبي أكثر من أي شخص آخر".