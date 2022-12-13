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بطلة Emily In Paris تكشف معاناتها مع اللوكيميا في سن المراهقة

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القاهرة - سامية سيد - تحدثت آشلي بارك إحدى بطلات مسلسل " Emily In Paris " عن معركتها ضد السرطان عندما كانت مراهقة ،حيث تم تشخيص نجمة إيميلي إن باريس ، 31 عاما ، بسرطان الدم عندما كان عمرها 15 عاما فقط، وخضعت لست جولات مرهقة من العلاج الكيميائي ، وأمضت ما يقرب من ثمانية أشهر في المستشفى.

Candid: Ashley Park has spoken out about her cancer battle as a teenager, explaining that she didn't want it to 'define me'

من خلال مؤسسة Make-a-Wish ، مُنحت رغبتها في السفر إلى مانهاتن لمشاهدة إنتاجات برودواي لأفلام A Chorus Line و The Lion King و Spring Awakening و Wicked، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل كانت هذه التجربة هي التي عززت حبها للأداء ، وقد اعتبرت ذلك السبب وراء قيامها بالأداء المسرحي ، قائلة: "بمجرد أن خرجت من المستشفى ، كل ما أردت فعله هو أن أكون حول الناس".

Awful: The 31-year-old Emily In Paris star was diagnosed with leukaemia when she was just 15 years old

Starring role: Now, she stars on hit Netflix show Emily In Paris as Mindy Chen, the titular character's best friend, a nanny and an aspiring singer

Diversity: Ashley is of Korean descent, and believes that the show does a great deal for Asian representation, as it is 'subversive'

بعد ثلاثة أشهر من عودتها إلى المدرسة ، قدمت دورًا رئيسيًا في إنتاج المدرسة الثانوية Thoroughly Modern Millie ، والتي وصفتها لاحقًا بـ "أفضل علاج يمكنني طلبه".

Stronger: Now in a new interview, Ashley has opened up about her battle, saying it has made her 'more resilient'

في ذلك الوقت ، قال آشلي "كان ارتداء شعر مستعار وارتداء الأحذية والزي جعلني ابدو شخصًا مختلفًا وكان أفضل وسيلة للهروب من كوني مجرد فتاة مصابة بالسرطان"، الآن في مقابلة جديدة ، انفتحت آشلي عن معركتها قائلة إنها جعلتها "أكثر مرونة"، وفي حديثها إلى صحيفة صنداي تايمز ، قالت: "بمجرد أن خرج السرطان من جسدي ، شعرت انني انتصرت..لقد فاتني فصل دراسي ولكني لم أرغب في العودة وتكرار ذلك ، أردت أن أستمر في حياتي وكنت على ما يرام لكوني فصل دراسي غبي أكثر من أي شخص آخر".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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