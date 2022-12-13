هدية محمد هنيدي لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - أعلن الفنان محمد هنيدي عن جائزة يهديها لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة مباراة منتخبي الأرجنتين وكرواتيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 .

أشار محمد هنيدي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إلى أن الهدية ستكون تذكرتين لمشاهدة فيلمه الجديد والمقرر عرضه قريبا “نبيل الجميل أخصائي تجميل” .

فكتب قائلا: “اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا صح، هكسبه تذكرتين هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريبا نبيل الجميل أخصائي تجميل” .

وتابع “هنيدي” مازحا: “ومع التذكرتين 2 فشار جبنة وحاجة ساقعة وغزل البنات وساندوتشين حواوشي وفوار عشان الهضم” .

يذكر أن مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستقام مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب استاد لوسيل، وسوف تذاع على قناة beIN Sports المفتوحة .