سوسن بدر تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. والجمهور: مش مناسبة لسنك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - تألقت الفنانة القديرة سوسن بدر بإطلاله جديدة وصفها البعض بالجريئة في أحدث ظهور لها في مدينة دبي.

وظهرت سوسن مرتديه فستان أنيق من اللون الأسود، لكن كان لافت للانتباه أن الفستان كان بفتحه صدر كبيرة جعلت الفستان يبدو جرىء.

تفاعل متابعي سوسن بدر مع إطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وأناقتها لكن البعض رأي أن هذا اللوك لا يناسب مع عمرها.

سوسن بدر في أحدث ظهور لها

سوسن بدر في دبي

وتتواجد حاليًا النجمة سوسن بدر مع الفنانتان لبلبة وصفية العمري في دبي ومعهن الإعلامية بوسي شلبي، من أجل تكريمهن في احتفالية خاصة بعنوان “حفل الملك فاروق” بمسرح أوبرا دبي والتي أقيمت مساء أمس 12 ديسمبر.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمشوارهن الفني الكبير في السينما والدراما المصرية على مدى سنين طويلة للثلاثة فنانات.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورًا لهن فور وصولهن لأحد فنادق دبي الكبرى، استعدادا لتكريمهن مساء اليوم.

تكريم سوسن بدر في مهرجان شرم الشيخ الدولي

يُذكر أن الفنانة سوسن بدر، حصلت على تكريم مؤخرًا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأقيم لها خلال فعاليات المهرجان ندوة تكريم خاصة.

قالت فيها: “المسرح هو الحياة بمعناها الحقيقي، تتفاعل مع الجمهور في وقتها، في المسرح لحظة النجاح والألم والفرح تكون في وقتها، وأخر عروضي كانت 2013 وأنا بصدد تقديم تجربة جديدة ستكون عظيمة، وعن الشخصية التي تود تقديمها علي المسرح أوضحت: “لأن إهتمامي الاصلي بنون النسوة وأهتم بالموضوعات الخاصة بالمرأة فأي عمل له علاقة بشخصية نسائية سيكون مهم بالنسبة لي”.

سوسن بدر في ضيافة منى الشاذلي

هذا وقد حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، برفقة أبطال مسلسل “أبو العروسة“، ضيوفًا على “برنامج معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة CBC، في الجزء الثاني من الحلقة الذي تم عرضها يوم الجمعة، وذلك للاحتفال معهم بأجواء الكريسماس.

وفي أجواء تليق بنهاية العام، خاضت سوسن بدر مع أبنائها فى مسلسل أبو العروسة، تحديات وألعاب تلفزيونية في جو من البهجة والمرح.

وفى فقرة أخرى، ظهر بصحبة سوسن بدر المخرج محمود رشاد للحديث عن مشروع أم الدنيا، الوثائقي الذي يكشف جوانب جديدة عن تاريخ مصر وعن حياة الفراعنة من خلال مواد ترفيهية تقدم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. وتكشف سوسن بدر سر موافقتها على المشروع وشغفها الشخصي بتاريخ أجدادنا وأهمية معرفة الجيال الجديدة بتراث مصر.

وخلال الحلقة كشفت النجمة سوسن بدر، تفاصيل وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح، كما تتحدث عن علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة آمال سالم وكيف لعبت دورا كبيرا في تشكيل شخصيتها الفنية.

سوسن بدر «أُم».. في مسلسلين

وعلى الصعيد الفني، تواصل سوسن بدر حضورها الدرامي خلال رمضان 2023 المقبل، وتشارك في عملين بدورين مختلفين، الأول بعنوان «جميلة» ويناقش العديد من القضايا العائلية، وتجسد شخصية «أم» تتولى رعاية ابنتها، بعد أن يصاب والدها في حادث سير ويصبح قعيداً.

أما الثاني فهو «بابا المجال» مع مصطفى شعبان وإخراج أحمد خالد موسى، وتجسد فيه شخصية «أم» أيضاً، تعاني من اندفاع ابنها وطموحاته الكبيرة التي يسعى لتحقيقها رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهه. وأوضحت سوسن أن خلق مواسم موازية لرمضان يصب في مصلحة الدراما العربية بشكل عام، بعدما كانت العروض لفترة طويلة تقتصر على رمضان،

ودللت على ذلك بالنجاح الكبير لعدد من المسلسلات التي عرضت بعيداً عن الموسم، ومن أعمالها «أبو العروسة» بأجزائه الثلاثة، و«نقل عام» و«البحث عن علا». وتترقب سوسن ردود الفعل حول مشاركتها في المسلسل الكويتي «ولد أمه» الذي يعرض حالياً، وتخوض من خلاله تجربة المشاركة في الدراما الخليجية للمرة الأولى في مشوارها الفني.

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