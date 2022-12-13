تطورات دعوى خلع الفنانة علا غانم لزوجها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - أصدرت محكمة الأسرة بقصر النيل حكما بتأجيل ثاني جلسات دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب إلى 20 ديسمبر المقبل، وذلك لتمكين الدفاع من استخراج المستندات اللازمة .

وكان قد أقام المستشار عاصم قنديل دعوى خلع موكلته علا غانم من زوجها الثالث عبد العزيز لبيب لوجود خلافات زوجية بينهما ووقوع الضرر عليها .

وفي 20 مارس 2018 كانت قد قررت محكمة الأسرة بقصر النيل شطب دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها عبد العزيز لبيب بعد تصالحهما .

وفي سياق آخر تعود علا غانم إلى جمهورها وعملها الفني بعد غياب لمدة 6 سنوات، بمشاركتها في مسلسل “توحة”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023 .