أيمن بهجت قمر يكشف عن ترشيح هذين الفنانين لبطولة فيلم “ابن القنصل” قبل خالد صالح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - كشف المؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر عن ترشيح كلا من الفنانين: عادل إمام وعمر الشريف لبطولة فيلم “ابن القنصل”، إلا أنهما رفضا العمل الذي قام ببطولته بعد ذلك الفنان الراحل خالد صالح إلى جانب الفنان أحمد السقا .

كتب أيمن بهجت قمر في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” متحدثا عن كواليس ترشيح الفنانين لبطولة فيلم “ابن القنصل”: “كنت بكتبه وبحلم بالأستاذ عادل إمام اللي اعتذر وقتها عن الدور وبعدها اتعرض على أستاذ عمر الشريف وبرضه اعتذر” .

تابع: “وكنت خايف من ترشيح العظيم خالد صالح عشان فرق السن الحقيقي بينه وبين السقا ممكن يضعف التويست وأنه مش أبوه، بس خالد صالح بعد ما شوفته ما اتخيلتش إن فيه قنصل من لحم ودم غيره” .

يذكر أن فيلم “ابن القنصل” من إنتاج عام 2010، وشارك في بطولته: أحمد السقا وخالد صالح وغادة عادل وخالد سرحان وسوسن بدر وغيرهم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة .