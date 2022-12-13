شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حسين الجسمي.. مشاهير تزوجوا بعد سنوات طويلة من العزوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه أمس الإثنين، وسط عدد من أفراد عائلته وأصدقائه المقربين، ليكون أحدث مشاهير الوسط الفني الذين دخلوا عش الزوجية بعد فترة طويلة من العزوبية.

وفي زمن الأفلام الأبيض والأسود كان عبد السلام النابلسي أشهر عازب في الوسط الفني وقتئذ، ولم يتزوج إلا عندما وصل إلى سن 60 من عمره، ثم تزوج من فتاة تدعى جورجيت سبات، ولم يدم زواجهما طويلا.

ومن أبرز النجمات اللائي تزوجن بعد فترة طويلة من العزوبية، الفنانة نجلاء بدر التي تزوجت منذ نحو 6 سنوات من رجل الأعمال محمد عفيفي، الأمر نفسه للنجمة درة التي تزوجت من رجل الأعمال هاني سعد في العام قبل الماضي.

ويعد الفنان اللبناني مروان خوري أحد أشهر العزاب في الوسط الفني، الذي كان على اعتاب دخول القفص الذهبي لكنه أعلن انفصاله عن خطيبته ندى رمال، بعد مرور نحو عام ونصف العام على ارتباطهما.

وكان الفنان محمد منير تزوج أيضا منذ نحو 8 سنوات من فتاة من خارج الوسط الفني، بعد فترة طويلة من العزوبية لكنه عاد وأعلن طلاقه بعد شهرين من الزواج.