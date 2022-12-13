شكرا لقرائتكم خبر عن النجم إلتون جون يغادر موقع تويتر.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نجم الروك إلتون جون، الذي قدم آخر عرض في الولايات المتحدة من جولته الشهر الماضي في لوس أنجلوس، مغادرة موقع تويتر للتواصل الاجتماعى.

وغرد المغني البالغ من العمر 75 عامًا: "حاولت طوال حياتي استخدام الموسيقى لجمع الناس معًا، ومع ذلك، يحزنني أن أرى كيف يتم استخدام المعلومات المضللة الآن لتقسيم عالمنا، وفقا لموقع "ذا ستار".

ومُنح المغني ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية بعد أداء أقيم في البيت الأبيض في سبتمبر، دعا الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى حدث "للاحتفال بقوة الموسيقى الموحدة والشفائية".

وفقًا لجون، لم يعد موقع تويتر، الذي يعمل تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك على استعادة حسابات المستخدمين المحظورين بسبب نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، "موسيقى فى أذنيه".

واختتم حديثه قائلاً: "لقد قررت عدم استخدام تويتر بعد الآن، نظرًا للتغييرات الأخيرة في السياسة التي ستسمح للمعلومات المضللة بالازدهار دون رادع".

ينضم جون إلى قائمة طويلة من الشخصيات البارزة الذين قالوا إنهم لم يعودوا يرغبون في التواصل عبر تويتر، بما في ذلك الممثلان الكوميديان جيم كاري وووبي جولدبرج، وجيجي حديد وغيرهم.

في الأسابيع الأخيرة، شهدت شخصيات اليمين المتطرف، بما في ذلك السياسي روجر ستون ، والمحلل المناهض للمسلمين لورا لومر ومغني الراب المعادي للسامية المعروف كاني ويست، إعادة حساباتهم لتويتر، على الرغم من تعليق حسابات ويست مرة أخرى نتيجة للترويج للنازية.

ورد ماسك على تغريدة جون في 9 ديسمبر، وطلب منه البقاء فى تويتر.

وقال ماسك :"أنا أحب موسيقاك، آمل أن تعود، هل هناك أي معلومات خاطئة على وجه الخصوص تثير قلقك؟"