حفيدة الملك فاروق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” أجواء حفل “أوبرا الملك فاروق” بدار دبي للأوبرا الذي أقيم مساء أمس الإثنين في إطار العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات، ومرور 50 عاما على هذا التعاون في شتى المجالات .

وشهد هذا الحفل الذي أحيته الفنانة ريهام عبد الحكيم حضور نخبة من نجوم الفن جاء من بينهم الفنانات: “سميحة أيوب وصفية العمري ولبلبة وسوسن بدر .. كما تواجدت أيضا فوزية أحمد فؤاد، حفيدة الملك فاروق .

نشرت بوسي شلبي صورا تجمعها بحفيدة الملك فاروق ونجمات الفن، ومقطع فيديو أيضا ظهرت به فوزية أحمد فؤاد وهي تتحدث مع النجمة سميحة أيوب، كما صعدت على المسرح لتقديم الحفل .

وكتبت الإعلامية بوسي شلبي في تعليقها على ظهور فوزية أحمد فؤاد في هذه الاحتفالية: “حفيدة الملك فاروق تعبر عن حبها للفن المصري” .