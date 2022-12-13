بعد 6 سنوات من منع دخولها إلى أمريكا .. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها في مشهد مؤثر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” كشفت من خلاله عن المفاجأة التي قامت بها لأولادها وتحديدا في ليلة عيد ميلادها .

حيث تمكنت سوزان نجم الدين من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية بعد 6 سنوات من منعها لدخولها بسبب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنع السوريين من دخول أمريكا .

وقررت سوزان نجم الدين الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمفاجأة أولادها وقضاء ليلة عيد ميلادها معهم .

وظهر أبناء “نجم الدين” وهم في حالة فرحة تختلط بها مشاعر المفاجأة والصدمة عند رؤيتها وعدم توقعهم لذلك في مشهد مؤثر وثق هذا اللقاء .

وكتبت الفنانة السورية في تعليقها على الفيديو: “عيد ميلادي هي السنة كان إلو طعم مختلف، ما كان فيه حزن وقهر وإحساس بالوحدة والغربة متل كل سنة .. راحت الغصّة، والله راحت وتحولت لحب وفرح ودفا بحضن ولادي وعيلتي” .

تابعت: “كنت مفتقدة هالإحساس كتير ومشتاقة اعيشه من سنين وكأنه صار حلم .. يالله شو حلوة هالنعمة، الله لايحرم حدا من حلاوتها .. وهيك صار فيني ارجع لبلدي ولشغلي وقلبي شبعان حب وروحي مليانة سلام وطاقة ايجابية بوسع الكون” .

واختتمت الفنانة سوزان نجم الدين تعليقها قائلة: “شكراً أولادي وعائلتي وأخي الحبيب المثنى على كمّ الحب والاهتمام الذي منحوني إياه “.