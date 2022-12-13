فيفي عبد تحتفل بعيد ميلاد لوسي ال 62

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلاد صديقتها الفنانة لوسي ال 62 في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور مقطع فيديو جمع فيفي عبده بلوسي وهي تجلس بجانبها، وكتبت في تعليقها عليه: “أنا وحبيبة قلبي لوسي، كل سنة وانتي طيبة عقبال مليون سنة .. اتبسطنا اوي اليوم ده” .
تابعت: “ما هو مش كل قط يتقاله يا مشمش، ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها اسكوزمي” .
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