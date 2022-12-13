شكرا لقرائتكم خبر عن باسم شريف ينتهي من تصوير عودة البارون أمام حسين فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان باسم شريف في بطولة مسلسل "عودة البارون" بطولة النجم حسين فهمي وخالد سليم وميس حمدان ورزان مغربي ونهال عنبر وعايدة رياض ومحمد سليمان وعلاء مرسي وريهام سعيد ومحمد مهران ومن الاردن عبد الرحمن خضر ومن سوريا كاترين علي .

وقد انتهي باسم شريف من تصوير جميع مشاهده ، وكان ذلك آخر أيام تصوير العمل ايضا وغلبت مظاهر الاحتفال والسعادة باتمام المسلسل والانتهاء من التصوير بالكامل .

وقال باسم إن العمل مع المخرج سامر خضر أضاف له الكثير، حيث إنه يجيد التعامل مع الممثل فنيا وانسانيا ويبرع في توجيهه وادماجه في الحالة الفنية للمشهد خاصة وان العمل من تأليفه ايضا ، وأضاف ان الكواليس كانت تتسم بالمرح والهدوء الى جانب الجدية والتركيز والإتقان .

تدور احداث المسلسل حول رجل الاعمال عزام الرشيدي الذي يؤديه النجم حسين فهمي والذي يستدعي خمسة شباب بتخصصاتهم المختلفة ليقيمون بفندق قديم يمتلكه ويوفر لهم جميع الامكانيات لتحقيق أحلامهم كل في مجاله ، ويلعب الفنان باسم شريف شخصية المهندس ( شريف )مبرمج الكمبيوتر وهو أحد هؤلاء الشباب الخمسة والذي لديه مشروع الكتروني متطور يتعلق بأساليب التعليم الحديثة ، الى جانب ميوله الفنية والغنائية التي ستظهر وتعكس تطور الشخصية من خلال احداث العمل ، والمسلسل مكون من خمسة عشر حلقة وسيكون ضمن الاعمال التي ستعرض في رمضان ٢٠٢٣.

يذكر ان الفنان باسم شريف قد شارك مؤخراً بمسلسل الضاحك الباكي تأليف الكاتب محمد الغيطي واخراج المخرج الكبير محمد فاضل الذي انتهى عرضه مؤخراً وقد كانت مشاركته بالعمل في شخصية الدكتور جودة صديق نجيب الريحاني .



باسم شريف وحسين فهمي



باسم شريف وخالد سليم ومحمد مهران